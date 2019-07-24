سلطات كوريا الجنوبية: روسيا أسفت لاختراق إحدى طائراتها مجالنا الجوي

أعلن مكتب الرئاسة في ​كوريا الجنوبية​ أن "السلطات الروسية أعربت عن أسفها إزاء قيام إحدى طائراتها باختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية، وتعهدت بإجراء تحقيق في الأمر". وكانت ​وزارة الدفاع الروسية​ قد اتهمت في وقت سابق ​القوات​ الجوية الكورية الجنوبية بإجراء "​مناورات​ غير مهنية" فوق بحر اليابان خلال تنفيذ قاذفتين استراتيجيتين روسيتين تحليقا في المجال الجوي فوق ​المياه​ الدولية بالمنطقة.

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