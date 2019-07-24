موسوي: تصريحات ترامب ضد الشعب الافغاني عنصرية وتهدد السلم والأمن

رأى المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ عباس موسوي ان تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ ضد الشعب الافغاني عنصرية وتهدد السلم والامن الدوليين.

ولفت إلى ان "ايران تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني المقاوم والحكومة الافغانية وعلمائها".

وكان الرئيس الأميركى دونالد ترامب، قد أكد خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان، انه "كان باستطاعتى الفوز بالحرب خلال أسبوع، بل كان بإمكانى محو أفغانستان من الكرة الأرضية فى 10 أيام فقط".

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقى، إن أفغانستان ستبقى فى الساحة السياسية العالمية بقوة ومجد، مضيفاً: "الحكومة طلبت إيضاحاً عبر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بتصريحات ترامب".