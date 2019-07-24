مارك إسبر يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للدفاع الأميركي

أدى ​مارك إسبر​ اليمين الدستورية وزيرا للدفاع الأميركي بعد موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة "90 مؤيدا و8 من المعارضين". وقد أدى إسبر القسم أمام رئيس المحكمة العليا القاضي صموئيل أليتو بالمكتب البيضاوي بحضور الرئيس الأميركى ​دونالد ترامب​ الذي أشاد بخبرة إسبر ومساهماته في العسكرية الأميركية. ويتولى مارك إسبر المنصب كوزير رسمي للدفاع بعد أن تولى ثلاثة أشخاص منصب القائم بأعمال ​وزير الدفاع الأميركي​ على مدى ستة أشهر عقب استقالة ​جيمس ماتيس​ وزير الدفاع السابق بسبب خلافاته السياسية مع الرئيس ترامب.

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