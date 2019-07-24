اعتقال نحو 100 شخص في قضايا إرهاب محلي بالولايات المتحدة

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" كريستوفر راي أن المكتب سجل قرابة 100 حالة اعتقال لمشتبه فيهم محليين في أعمال إرهابية على مدى الأشهر التسعة الماضية.
وأوضح راي، في كلمة له بالكونغرس الأميركي، أن معظم التحقيقات من هذا النوع ارتبطت بتهمة "تفوق البشرة البيضاء"، مشيرا إلى أن هذا يأتي مقاربا لعدد الاعتقالات في قضايا الإرهاب الدولي كما تمثل زيادة عن العام الماضي.
وأكد إن محققي المكتب الفيدرالي يتعاملون مع قضايا الإرهاب المحلي أو جرائم الكراهية بصورة جادة للغاية بغض النظر عن المسائل الأيديولوجية. وأشار إلى عدد من الاعتقالات لأشخاص ذوي حيثية ومن بينهم ضابط خفر السواحل الأميركي كريستوفر هاسون الذي اعتقل مؤخرا على خلفية الاشتباه في دوافعه العنصرية حيث كان يقوم بتخزين الأسلحة لاستهداف صحفيين وسياسيين.
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