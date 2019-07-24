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حالة تأهب قصوى فى مقاطعة أمور الروسية بسبب الفيضانات

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وضعت السلطات الروسية مجموعات التدخل السريع في الحالات الطارئة في منطقة أمور وإقليم خاباروفسك ومنطقة الحكم الذاتي اليهودي بحالة تأهب قصوى بسبب الفياضانات، وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب تدهور الوضع بشكل كبير على ضوء ​الفيضانات​".

وأشارت السلطات الروسية إلى أن هذه الفرق تتألف من 400 جندي، ونحو 50 وحدة عسكرية خاصة ومعدات، وتراقب هذه الفرق المناوبة الوضع عن كثب وتراقب كذلك مستوى ​المياه​، وهذه المجموعات مستعدة في أي لحظة تقديم المساعدات للسكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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