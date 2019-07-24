قتيل صعقا بالتيار الكهربائي في صيدا

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن المواطن م.ج نقل بحال الخطر الى ​مستشفى حمود​ الجامعي في صيدا ثم ما لبث ان فارق ​الحياة​، وذلك على اثر قيامه بصيانة شريط كهرباء عائد لمنزله في محلة الشرحبيل شمالي شرق صيدا، حيث تعرض لصعقة كهربائية. وحضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث .

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