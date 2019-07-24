بانو: على الجميع الاقتراب خطوة لان البلد محكوم بالتسوية ولا حلول غير ذلك امامنا

اكد عضوتكتل "لبنان القوي" النائب انطوان بانو ان لا مساومة في الحل بحادثة قبرشمون، والمهم ان يتم المحاسبة، وعلى الجميع الاقتراب خطوة لان البلد محكوم بالتسوية ولا حلول غير ذلك امامنا.
واعتبر بانو في حديث اذاعي، ان رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان ليس بعيدا عن التسوية بمعاونة الرئيس ميشال عون شرط ان لا تكون على حساب دم الذي سقط، والتسوية تكون بمحاسبة مطلقي النار، ونحن لدينا موازنة انتهت وهناك تعيينات وسيدر وموازنة الـ2020 ولا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه.
واوضح ان يجب تعاون الجميع لحل ازمة النفايات، ومشكلة البيئة عالمية، ونحن يجب ان يكون لدينا ثقافة تخفيف النفايات والفرز من المصدر، وبعد ذلك نذهب الى المحرقة مع دفتر شروط في منطقة الشويفات وليس بيروت، لان العاصمة لم تعد تحتمل.
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