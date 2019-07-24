كرم: نتمنّى على باسيل ان يلحقنا بدعم تنفيذ القوانين في كافة الوزارات

رأى النائب السابق فادي كرم في تصريح على موااقع التواصل الاجتماعي انه انه "من المفيد ان يستلحق وزير الخارجية جبران باسيل نفسه في دعم خطوات وزير العمل القانونية ولكنه يبتعد عن الموضوعية بتساءله عن ثبات ​القوات​ بدعم القوانين . فنتمنّى عليه ان يلحقنا بدعم تنفيذ القوانين في كافة الوزارات كالخارجية و​الاتصالات​ و​الطاقة​ و​الكهرباء​ والمهجّرين والدفاع".

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