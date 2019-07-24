قاسم هاشم: لابد من اعادة النظر بالرسم الذي اقر في الموازنة على اصحاب المولدات

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ اننا في كتلتنا النيابية لم ولن نرضى ان يقع ظلم على اي شريحة او قطاع سواء من خارج ​الموازنة​ او من خلالها، وسنبقى منحازين الى مصالح الناس أينما كانوا.

ولفت هاشم بعد استقباله وفدا من لجنة متابعة اصحاب المولدات، الى انه "استمع الى شرح تفصيلي حول الأرباح المحققة لهذا القطاع والذي قام مقام الدولة بتأمين ​الكهرباء​ في الوقت الذي تقاعست الجهات الحكومية عن القيام بواجبها، وبغض النظر عن التفاصيل فلا يجوز ظلم هذه الفئة ولابد من اعادة النظر بالرسم الذي اقر في الموازنة ليكون عادلا وبما يتوافق ونسبة الأرباح".

بدورهم أعضاء اللجنة اكدو على التزامهم بالمساهمة ودفع ما ستوجب عليهم وبما يتلاءم مع قواعد نسبة الأرباح وان لأتكون الضراءب اكثر من الأرباح خاصة وان أرباح القطاع تراجعت كثيرا ولامست الحدود الدنيا بعد إلزامنا تركيب العدادات وحددت الوزارة نسبة الأرباح وأحيانا لا تعادل الكلفة