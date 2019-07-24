يعقوبيان: سنطعن ببعض بنود قانون الموازنة

أوضحت النائبة بولا يعقوبيان أن "هناك توجها للطعن ببعض قوانين موازنة 2019 التي تسمى (فرسان الموازنة)، وهي قوانين دخيلة على الموازنة؛ منها قانون تسوية مخالفات البناء، كما في بنود أخرى تمس ذوي الدخل المحدود".
وأكدت النائب يعقوبيان في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن"طعناً كهذا لا يؤثر على الاعتماد وعلى الانتظام العام لمالية الدولة". وأضافت ان "أبرز ما سنطعن به هو عدم إقرار قطع الحساب وتأجيل الموضوع مرة جديدة، وهو ما لا يمكن أن نقبل بتمريره عاماً بعد عام بحجج غير مقنعة".
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