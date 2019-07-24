مدللي طالبت مجلس الأمن بعد التزام الصمت إزاء التهديدات الإسرائيلية للبنية التحتية اللبنانية

دعت مندوبة ​لبنان​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​أمل مدللي​ ​مجلس الأمن الدولي​ الى "عدم التزام الصمت إزاء التهديدات الإسرائيلية للبنية التحتية اللبنانية، بعد ادعاء ​تل أبيب​ أمام المجلس أن ​إيران​ تستغل ميناء ​بيروت​ لتهريب أسلحة إلى ​حزب الله​"، معتبرة ان "اللبنانيين يرون أن مثل هذه التصريحات تمثل تهديدا مباشرا للسلام والبنية التحتية المدنية".

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