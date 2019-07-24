التلفزيون السوري: عدوان اسرائيلي على تل الحارة بريف درعا اقتصر على الماديات

اشار ​التلفزيون السوري​ الى وقوع عدوان اسرائيلي على ​تل الحارة​ ب​ريف درعا الشمالي​. ولفت الى أن أضرار ​العدوان الإسرائيلي​ اقتصرت على الماديات.

وذكر المرصد السوري إن "صواريخ يرجح انها اسرائيلية" استهدفت مناطق في جنوب سوريا قريبة من مرتفعات الجولان، بينها "تل الحارة في محافظة درعا ومنطقتي نبع الصخر وتل الأحمر في محافظة القنيطرة".

واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن الى انه "انطلقت الدفاعات الجوية للنظام بعد صواريخ سقطت بشكل مؤكد بعضها وصل لأهدافه". وتحدث المرصد عن وقوع "خسائر بشرية ومادية" دون ان يعطي تفاصيل اضافية.