"ترامب": كان بإمكانى محو أفغانستان من خريطة الكرة الأرضية فى 10 أيام

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طالبت الرئاسة الأفغانية، اليوم، الإدارة الأمريكية بتقديم إيضاحات عبر القنوات الدبلوماسية، بشأن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول محو أفغانستان من على الخريطة، وأكدت الرئاسة الأفغانية، فى بيان لها، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، أن «الشعب الأفغانى لم ولن يسمح لأى قوة أجنبية بتحديد مصيره، وأفغانستان واحدة من بين الحضارات والشعوب القديمة فى العالم، التى اجتازت العديد من الأزمات على مدى التاريخ».

"كابول" تطالب "واشنطن" بـ"إيضاح".. وباكستان: ساعدنا الأمريكيين على تحديد مكان أسامة بن لادن

وكان الرئيس الأمريكى صرّح، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بالقول: «كان باستطاعتى الفوز بالحرب خلال أسبوع، بل كان بإمكانى محو أفغانستان من الكرة الأرضية فى 10 أيام فقط»، وفقاً لوكالة «أ.ش.أ».

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقى، إن أفغانستان ستبقى فى الساحة السياسية العالمية بقوة ومجد، مضيفاً: «الحكومة طلبت إيضاحاً عبر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بتصريحات ترامب».

وفى سياق آخر، صرَّح رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان، أمس، بأن «الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) المعلومات التى سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وقتله»، وكانت باكستان نفت علمها بوجود «بن لادن» على أراضيها حتى مقتله فى مايو 2011 على بُعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، الأمر الذى أحرج الحكومة الباكستانية، وتسبب فى توتر بين واشنطن وإسلام أباد، وقال عمران خان: «إن إدارة الاستخبارات الباكستانية هى من قدمت المعلومات التى سمحت للأمريكيين بتحديد مكان أسامة»، وأضاف: «إذا سألتم (السى آى إيه) هى مَن قدمت (المعلومات) عن مكان أوَّلى بفضل معطيات هاتفية»، بحسب وكالة «أ.ش.أ».