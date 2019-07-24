ولاء تطلب الخلع: "جوزي مش رومانسي ومشاعره في التلاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "ولاء. خ"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها مبررة طلبها "زوجي طبعه عنيف وفاقد للمشاعر".

تقول "ولاء" 28 سنة، مترجمة بإحدى السفارات: تزوجت منذ عام من "أحمد. ع" 33 سنة، جواهرجي، زواجًا تقليديًّا حيث إنه ابن صديق والدي، وهو ذو مستوى اجتماعي ومادي عالٍ ولكنه فاشل عاطفيًّا.

تابعت الزوجة: سنة كاملة من الزواج لم أسمع خلالها كلمة "حلوة" من زوجي، لا يعلم أي شيء عن الرومانسية حتى أثناء علاقتنا الزوجية، وشكوت لأسرتي كثيرًا أني غير سعيدة مع زوجي وأريد الطلاق ولكنهم رفضوا بشدة حفاظًا على وضعنا الاجتماعي.

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أضافت ولاء: حياتي أصبحت مملة لأن زوجي فرض عليَّ ترك العمل، وطول اليوم جالسة بمفردي بالمنزل وأتناول الطعام بمفردي؛ فهو يقضي كل وقته في العمل ويأتي على النوم، يعتبرني كأني قطعة من أثاث المنزل حتى عندما أتصل عليه لا يرد بحجة أنه مشغول، ولا يفكر يطمئن عليَّ.

استكملت ولاء: حاولت كثيرًا التحدث معه لتحسين أسلوبه معي، وأني أحتاج أن يراعي مشاعري ولكن رده كان أنه شخصية عملية وليس لديه وقت "للكلام الفارغ دا"، حتى في شهر العسل لم نخرج للتنزه، ولا يسمح لي بالخروج بمفردي، ويجلس يتابع عمله على الموبايل طول الوقت.

أشارت الزوجة: كانت نهاية علاقتنا الزوجية عندما اتهمني بسرقة مبلغ من الدولارات من الدولاب، ثم تذكر أنه تركه في السيارة فاعتذر لي، ولكني رفضت اعتذاره وطالبته بالطلاق فرفض، فتركت المنزل ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 560 لسنة 2019، وما زالت منظورة لم يتم الفصل بها.