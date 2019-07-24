"حسم 2 ولواء الثورة وفرض الحراسة على نقابة الأطباء".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد، من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الاستئناف على حكم عدم الاختصاص في فرض الحراسة على "نقابة الأطباء"

تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.

أقام الدعوى كل من الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمهتم بالدفاع عن حقوق المرضى، والمحامي بالنقض صلاح بخيت المهتم بشؤون وقضايا الصحة والدواء.

يذكر أن حكم أول درجة قضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى استنادًا إلى عدم توافر ركن الاستعجال.

وطالبت الدعوى في ختامها؛ الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين على نقابة الأطباء.

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محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة".

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

اليوم.. كلية الشرطة تتلقى طلبات دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة

يبدأ اليوم الأربعاء، الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، تلقي طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ الراغبين في التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2019 - 2020.

وكانت أكاديمية الشرطة، قد أعلنت عن فتح باب القبول والتقديم في كلية الشرطة، بدءًا من 24 يوليو، على أن يتم غلق باب التقديم بكلية الشرطة 2019 في يوم 15 أغسطس المقبل.