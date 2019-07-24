حالة الطقس: الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى صباح السبت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الأربعاء، حارا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية. ويتوقع أن يكون الطقس جافا في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، ورطبا على طول السهل الساحلي.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 22، صفد 31 – 21، طبرية 39 – 24، الناصرة 34 – 22، حيفا 32 – 23، يافا 31 – 23، القدس المحتلة 32 – 21، عسقلان 31 – 23، عين جدي (البحر الميت) 40 – 30، بئر السبع 35 – 20، أم رشرش (إيلات) 41 – 28.

ويتوقع أيضا أن تهب رياح جنوبية غربية حتى شمالية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومترا في الساعة، بينما يكون البحر مائجا، ويتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 160 إلى 120 سنتمترا.

ويسود حر شديد بشكل خاص في السهل الساحلي ووادي الخليل وشمالي النقب، ويكون الحر أشد في الأغوار والبحر الميت ووادي عربة.

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أما يوم غد، الخميس، فمن المتوقع أن يبقى الجو حارا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، ويكون البحر مائجا ويصل ارتفاع الأمواج إلى 120 سنتمترا.

ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الجمعة، إلا أنها تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم.

كما يتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة السبت، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.