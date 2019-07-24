عرعرة: السلطات تهدم منزل عائلة مرزوق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم، الأربعاء، منزل عائلة إبراهيم مرزوق في في حي خور صقر في قرية عرعرة في المثلث.

وكانت قوات الهدم قد وصلت إلى المنطقة بحماية قوات الشرطة والوحدات الخاصة، وأقدمت على تنفيذ جريمة الهدم.

وفي ظل أجواء الغضب على جريمة الهدم، لم تسمح قوات الشرطة لأحد بالاقتراب من المكان، إلى حين الانتهاء من تنفيذ جريمة الهدم.

ووقعت مواجهات مع قوات الشرطة، اعتقل خلالها ثلاثة أشخاص، كما أصيب آخرون.

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وكانت قد تلقى كل من إبراهيم مرزوق أمرا من الشرطة يفيد بأنه سيتم تنفيذ الهدم خلال أيام معدودة، وذلك ضمن حملة لهدم عدة مبان في عرعرة وعارة.

يشار إلى أن أصحاب عدد من المنازل في حي خور صقر قد تلقوا مؤخرا إخطارات بالهدم شملت أكثر من 50 منزلا ومحلا تجاريا خلال العام الأخير.

كما صدرت أواحر هدم إدارية لعدد من المنازل التي تقع قرب المنازل الأربعة التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في منتصف آذار/ مارس الماضي في خور صقر، بذريعة البناء بدون ترخيص.