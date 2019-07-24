مسؤول حكومي للاخبار: لا بد من محرقة بالشويفات لان الفرز والتسبيخ لا يكفيان للتخلص من النفايات

أكد مسؤول حكومي لـ"الأخبار" أن مشكلة رئيس ​اتحاد بلديات الضاحية​ ​محمد درغام​ "وهو على حق، أن ​بيروت​ لم تأخذ الضاحية في الاعتبار عند بحثها عن حل دائم لنفاياتها. فيما الضاحية تتحمل نفايات بيروت منذ فترة طويلة. لذلك فاض كأس درغام من الاستخفاف بالضاحية واستعمالها كمكب للنفايات وعدم مراعاة هذا الوضع عند البحث عن حلول".

وشدّدت المصادر على أن "الفرز والتسبيخ لا يكفيان للتخلص من كل ​النفايات​، لذلك المحرقة حاجة بشرط ​معالجة النفايات​ قبل الحرق، لا كما جاء في دفتر شروط محرقة بيروت بحرقها كلها. أما المكان الأنسب لوضعها اذا تم التوافق بين بيروت والضاحية والشويفات على ايجاد مخرج مناسب للجميع، فهو الشويفات لأن المنطقة هناك مصنفة صناعية ولا حاجة لتعديل تصنيفها كما بيروت".

وعن اعلان رئيس ​بلدية الشويفات​ رفضه القاطع لوضع محرقة في بلدته؟ قال "يتغير الوضع عندما يصبح الحل شاملا لبيروت والضاحية والشويفات وليس لبيروت وحدها. رفضه منطقي ان اقتصر على بيروت، فالبلدة غير مجبرة على التضحية حتى يستفيد غيرها".