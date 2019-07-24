الولايات المتحدة تطلق تحقيقًا في ممارسات احتكارية لمنصات الإنترنت الكبرى

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واشنطن: أعلنت الإدارة الأميركية الثلاثاء أنها ستفتح تحقيقًا بشأن ممارسات احتكارية يتناول كبرى المنصات على الانترنت لتحديد ما إذا "خنقت" الابتكار أو حدّت من المنافسة.

يشير الإعلان الصادر من وزارة العدل إلى إطلاق تحقيق شامل بحق شركات الإنترنت الكبرى المهيمنة على قطاعات السوق الرئيسة، مثل البحث على الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.

على الرغم من أن البيان لم يسمّ شركات معيّنة، إلا أن الوزارة بدت وكأنها تلمّح إلى استهداف غوغل وفايسبوك وأمازون، وهي شركات تهيمن على القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الرقمي.

جاء في البيان أن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة "حول ما إذا كانت منصات الانترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية، وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت من المنافسة، وخنقت الابتكار، أو أضرّت بالمستهلكين، وكيفية حصول ذلك".

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يذكر أن شركة فايسبوك متّهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها، لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة. وكان أحد مؤسسيها قد دعا في مايو الماضي إلى تفكيك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من أن نفوذ رئيس الشركة مارك زوكربرغ قد فاق الحد.

إضافة إلى فايسبوك يسيطر زوكربرغ على منصتي إنستاغرام وواتساب. وفي ما خص منصة "أمازون"، التي يتبادل بشأنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتهامات مع مؤسسها جيف بيزوس، يتّهم سيّد البيت الأبيض الشركة الرائدة في مجال التسوّق على الانترنت بالانخراط في ممارسات ضريبية مخالفة.

يملك بيزوس، وهو أغنى أغنياء العالم، صحيفة "واشنطن بوست"، التي يصفها ترمب بأنها "عدوة الشعب" ومصدر "للأخبار المضللة".

وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الأميركي إنه يريد أن تقوم إدارته بـ"النظر" في ما إذا كانت غوغل تعمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارعت الشركة الأميركية العملاقة إلى نفيه.

