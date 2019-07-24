كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبانِ سكنية في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلى عددا من المباني السكنية في حي وادي الحمص بصور باهر في مدينة القدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وشدّد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي على أنّ دولة الإمارات تستنكر بشدة هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والتهجير القسري للقاطنين، مؤكدا رفض الإمارات لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعد انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني .