سورية: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف تل الحارة في ريف درعا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصف الطيران الحربي الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر اليوم، الأربعاء، منطقة تل الحارة في ريف درعا في سورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي، وإن أضرار العدوان اقتصرت على الماديات".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ، يعتقد أنها إسرائيلية، أطلقت باتجاه مناطق جنوبي سورية، فجر الأربعاء، واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري أو حلفائه.

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وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن "انطلقت الدفاعات الجوية للنظام بعد صواريخ سقطت بشكل مؤكد بعضها وصل لأهدافه".

وتحدث المرصد عن وقوع "خسائر بشرية ومادية" دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وتحدثت تقارير إعلامية سورية عن هجمات على تل أحمر، شمالي خان أرنبة في ريف القنيطرة، وإصابة 4 جنود في منطقة تل الحارة، وأن الهجمات قد تمت من عمق الأراضي السورية المحتلة.