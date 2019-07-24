الحجار: الحريري يريد تحييد الحكومة عن الصراعات

أوضح عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​محمد الحجار​ في حديث صحفي أن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ "يريد في المقام الأول أن ينتظم عمل المؤسسات والحكومة وتتحيد عن الصراعات والسجالات ما دام أنها تُعنى بشؤون المواطن اليومية، خصوصاً بعد إقرار ​الموازنة​ ومواكبتها بقرارات تؤمن الانطلاق بالمشاريع الاستثمارية في ​البنى التحتية​ بحسب مقررات ​مؤتمر سيدر​. أما في المقام الثاني، فلا يريد أن يكون اجتماع الحكومة قبل التوصل إلى حل مناسبة لتفجرها، وعليه يتحرك بين هذين الحدين، كما يبذل محاولات ومساعي لحل المشكلة السياسية الناتجة عن أحداث الجبل".

ورأى الحجار أن تأخير الحل "يؤدي إلى تشتيت عمل الحكومة، وينطوي على مخاطر كبيرة"، مشدداً على أن "المكاسب السياسية الناتجة عن تأخير التوصل إلى حل تبقى ضئيلة وأقل من تداعياتها التي تأخذ البلد إلى شفير الانهيار".