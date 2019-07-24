اعتقال عميل لـ"حزب الله" بمطار عنتيبي الأوغندي بالتعاون مع الموساد

كشفت صحيفة "كامبالا بوست" الأوغندية، ان عميلاً لـ"​حزب الله​" اعتقل بمطار عنتيبي الأوغندي في عملية تمت بالتعاون مع جهاز "الموساد" ال​إسرائيل​ي.

واعتقل ال​لبنان​ي حسين محمود ياسين، لدى دخوله المطار وقبيل صعوده إلى الطائرة المتوجهة إلى لبنان عبر العاصمة الإثيوبية ​أديس أبابا​.

ونقلت مواقع إسرائيلية عن تقرير لصحيفة "كامبالا بوست"، أن حزب الله أمر ياسين بالعثور على أهداف للولايات المتحدة وإسرائيل في ​أوغندا​ والمنطقة، وتجنيد لبنانيين يعيشون في أوغندا للمشاركة في عمليات للحزب. وكشف مصدر استخباراتي للصحيفة المحلية أن المشتبه به قد حدد بالفعل ما لا يقل عن 100 لبناني يعيشون في أوغندا لإمكانية تجنيدهم من قبل الحزب.

وكانت وسائل إعلام محلية في ​جنوب لبنان​ ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن الاتصال بحسين محمود ياسين، الذين يتحدر من قرية ​مجدل سلم​ في جنوب لبنان، انقطع في 7 تموز الحالي أثناء محاولته العودة إلى لبنان، وتحدثت عن فقدان الاتصال بشاب آخر من عائلة ياسين يُدعى ​علي ياسين​.

وقالت إن الرجلين تم اعتراضهما من مطار عنتيبي الدولي في 7 تموز الحالي أثناء محاولتهما العودة إلى لبنان عبر مطاري ​تنزانيا​ و​إثيوبيا​، وذلك للمشاركة في مراسم تشييع والدة حسين التي توفيت في ذلك اليوم. ولم تسمح السلطات في أوغندا له بمغادرة البلاد، واتصل بابن شقيقه ليعلمه بذلك، وأنه عائد إلى منزله، قبل أن ينقطع الاتصال به منذ ذلك اليوم.