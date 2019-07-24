توقيف مواطن متهم بترؤس عصابة لتزوير العملة وترويجها وضبطت في حوزته مبالغ مزورة

أوقفت دورية تابعة ل​مديرية المخابرات​ في ​الجيش​ في ​الهرمل​ المواطن ح .ز، بعد عملية رصد وتعقب، استمرت أسابيع عدة، وهو متهم بترؤس عصابة لتزوير العملة وترويجها، وضبطت في حوزته مبالغ مالية مزورة. وسلم الموقوف الى ​القضاء​ المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

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