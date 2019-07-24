الاخبار: انتشار الصفيرة في تجمع للسوريين في الصرفند

أكدت ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ في ​الأمم المتحدة​ انتشار ​حالات​ داء الصفيرة في تجمع للنازحين السوريين في الصرفند (قضاء ​الزهراني​)، وذكرت ان أكثر من 40 حالة أحصيت بين العائلات التي تبلغ حوالي 300 شخص، يقيمون في مبنى غير منجز يقع بجوار قناة مشروع ري ​القاسمية​، وقد شهد مرات عدة فيضاناً ل​مياه الصرف الصحي​ وطوفاناً لمياه القناة في فصل الشتاء. المصابون ينتمون لفئات عمرية مختلفة، أفادوا بأنهم قصدوا المستوصفات والصيدليات الموجودة في المنطقة لتلقي العلاج.

وذكرت "الاخبار" ان اللافت أن المصابين لم يعزلوا عن محيطهم تفادياً لانتشار العدوى. علماً بأن المفوضية والجمعيات الدولية الشريكة لها في برامج دعم النازحين، مسؤولون عن طبابتهم وتوفير شروط سكن بيئية سليمة.

وكان جزء من التجمع أزيل قبل أشهر قليلة لأنه يقع ضمن حرم ري القاسمية ويحول ​المياه​ المبتذلة باتجاهها. إشارة إلى أن الأمراض المعدية انتشرت في عدد كبير من تجمعات النازحين منها السل والحصبة الألمانية وأمراض المعدة والتيفوئيد، بسبب تلوث المحيط والمياه التي يستخدمونها.