الشرق الاوسط: التدخل السياسي في عمل القضاء يضرب استقلاليته

أوضح مرجع قانوني لـ"الشرق الأوسط"، أن "التدخل السياسي في عمل ​القضاء​، واختيار الأتباع لتعيينهم في المراكز القضائية الحساسة يضرب استقلالية القضاء، ويبقي السلطة الثالثة تحت هيمنة الطبقة السياسية". وقال: "عندما تعيّن المرجعية السياسية قاضياً في موقع حساس، فإنها ستجيّر هذا المركز لخدمتها، ويصبح القاضي موظفاً عند المرجعية التي عينته، بدل أن يكون قاضياً مستقلاً يحكم بقوّة القانون وباسم الشعب اللبناني".

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