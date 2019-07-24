الشرق الاوسط: عويدات الأوفر حظاً لشغل منصب النائب العام التمييزي

أكدت مصادر قضائية لـ"الشرق الأوسط"، أن "قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات هو الأوفر حظاً ليشغل منصب النائب العام التمييزي"، مشيرة إلى أن "مركز مدير عام وزارة العدل هو من حصّة الطائفة السنيّة، وسيكون من حصّة تيار "المستقبل" أيضاً، وقد يسند إلى القاضية نجاح عيتاني، التي تتميّز بشخصية قوية، وعلاقات جيدة مع زملائها القضاة".
لكنّ التسليم بهوية وانتماء من سيشغل المراكز السنيّة يقابله تشدد في اختيار القضاة المرشحين للمراكز المسيحية، إذ توقعت المصادر القضائية "توافقاً مسيحياً على اسم القاضية كارمن بدوي لتعيينها رئيسة لمجلس شورى الدولة، ومن حصّة (التيار الوطني الحرّ)، فيما يخوض الأخير معركة الاستئثار بمنصب رئيس هيئة التشريع والاستشارات، مقابل ممانعة شديدة من قبل القوات، وهو ما ينذر بتفجّر خلاف داخل مجلس الوزراء، قد يهدد سلّة التعيينات برمتها".
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