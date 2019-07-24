منحة من الجامعة الألمانية لأوائل الثانوية العامة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن منحة من الجامعة الالمانية بالقاهرة لأوائل الثانوية العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جاء ذلك في إطار منظومة رعاية المتفوقين والتي بدأتها الجامعة الالمانية بالقاهرة منذ نشأتها متمثلة في البرنامج الأول لرعاية أوائل الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية، والبرنامج الثاني لأوائل الشهادات والمعادلة والبرنامج الثالث لطلاب دول حوض النيل والبرنامج الرابع لأوائل المحافظات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه من خلال البرنامج الرابع الخاص بأوائل المحافظات والذي يهدف إلي دعم تكافؤ الفرص بين محافظات الجمهورية، تقدم الجامعة منح مجانية بالكامل بداية من رسوم التقدم للقبول وحتي الحصول على درجة البكالوريوس في إحدي تخصصات الجامعة.

وتابع أن التخصصات تتضمن كليات هندسة وتكنولوجيا الإعلام، وهندسة وتكنولوجيا المعلومات، كلية الهندسة وعلوم المواد، برنامج الهندسة المدنية، برنامج الهندسة المعمارية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الإدارة، والعلوم التطبيقية والفنون "برامج التصميم"، والحقوق والدراسات القانونية، علمًا بأن لغة التدريس بالجامعة سوف تكون الإنجليزية.