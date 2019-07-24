النيابة توجه بضبط وإحضار صاحب واقعة "الرقص" بمركب رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

باشرت النيابة العامة بدمياط التحقيقات، مساء الثلاثاء، في واقعة قيام شاب يعمل بمركب نيلي بالرقص، بعد أن واجه اتهامات بالتحريض على الفجور وممارسة فعل فاضح.

ومن المقرر أن تستأنف التحقيقات، الأربعاء، بعد أن وجهت بضبط وإحضار الشاب "م. أ"، ويقيم في منية النصر بمحافظة الدقهلية، ويعمل في مدينة رأس البر منذ أشهر، بحسب ما كشفت عنه التحريات.

وأثار مقطع فيديو يظهر فيه المتهم في حفلة رقص على المركب استياء أهالي المحافظة، وطالب عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض عليه لما يمثله من سمعة سيئة للمحافظة عموما والمصيف على وجه الخصوص.

يأتي ذلك بعد ساعات من ضبط صاحب المركب على ذمة المحضر رقم 4126 لعام 2019 إداري رأس البر.