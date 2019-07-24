اليوم.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 8 مناطق في العاصمة، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي تشهد قطع الخدمة: إسكان مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر.

وأضافت الشركة، أن قطع الخدمة ابتداءً من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم؛ لتحويل الشركة مسار خطي المياه الرئيسيين أقطار (1000 مم – 1200 مم) المتعارضين مع محور ترعة الطوارئ.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.