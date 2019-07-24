بلومبرج: ترامب اجتمع مع أعضاء بمجلس الشيوخ لبحث رد على شراء تركيا لمنظومة إس 400

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع أكثر من 40 عضوا بمجلس الشيوخ في البيت الأبيض، لبحث رد على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس 400).

ونقلت الوكالة عن السيناتور جون كورنين ، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين اجتمع بهم ترامب: "الرئيس محبط لعدم وجود خيارات" بعد أن بدأت تركيا تتسلم أجزاء من المنظومة الروسية.

ولم يعلق البيت الأبيض رسميا على الاجتماع.

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وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه لا يدرس فرض عقوبات على تركيا "في الوقت الراهن".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في معرض رده على سؤال بشأن العقوبات على تركيا: "لا، نحن لا نبحث ذلك في الوقت الراهن".

ويخول القانون الأمريكي للسلطة التنفيذية فرض عقوبات فيما يتعلق بصفقات دفاع معينة مع روسيا بموجب تشريع يطلق عليه" مكافحة أعداء الولايات المتحدة" والمعروف اختصارا باسم قانون "كاتسا".