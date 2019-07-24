مدحت صالح يُشعل حماس جمهور المسرح الروماني بـ"أنا ابن مصر"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أحيا الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا ساهرًا، مساء الثلاثاء، بالمسرح الروماني في الإسكندرية خلال ثاني فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته الموسيقية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغاني صالح منها "قلب واحد، ولا تسوى دموع، البلياتشو، بنت قلبى، حبيبى يا عاشق، المليونيرات، الدنيا علمتني، وعدى، شبكوا ايديكو فى إيدينا، النور مكانه في القلوب، السهرة تحلى ومن اعمال الطرب قدم ثلاث سلامات واسمر يا أسمراني".

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واختتم "صالح" الحفل بأغنيته الشهيرة "أنا ابن مصر" والتي تفاعل معها الجمهور وشاركه الغناء بها، فيما شهد الحفل حضورا كبيرا من جمهور الإسكندرية وزوار المدينة خلال إجازة الصيف، وسط تفاعل واستحسان بالفقرات الفنية المقدمة.

وتستضيف فعاليات مهرجان دار الأوبرا الصيفي المقام في المسرح الروماني بالإسكندرية عدد من النجوم المصريين والعرب من بينهم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، إيمان البحر درويش تامر عاشور، على الحجار، نسمة محجوب، خالد سليم ، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، غالية بن على ومحمد محسن، مي فاروق".

كما تشارك في فعاليات المهرجان عدد من الفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة، منها "بلاك تيما، مسار إجباري، وسط البلد، أوركسترا ساوند تراك، النفيخة، تكسير شرقي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيزوفرقتها، بغدادى بيج باند".