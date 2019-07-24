مارك إسبر يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع الأمريكي بالمكتب البيضاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ): أدى مارك إسبر اليمين الدستورية وزيرا للدفاع الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة "90 مؤيدا و8 من المعارضين". وقد أدى إسبر القسم أمام القاضي صموئيل أليتو رئيس المحكمة العليا بالمكتب البيضاوي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد بخبرة إسبر ومساهماته في العسكرية الأمريكية. ويتولى إسبر المنصب كوزير رسمي للدفاع بعد أن تولى ثلاثة أشخاص منصب القائم بأعمال وزير الدفاع على مدى ستة أشهر عقب استقالة جيمس ماتيس وزير الدفاع السابق بسبب خلافاته السياسية مع ترامب.

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