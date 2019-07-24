اليوم.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بـ"العلمين الجديدة" للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء ، ولأول مرة داخل مبنى المجلس بمدينة العلمين الجديدة، بعد الانتهاء منه بشكل كامل.

ويتكون مبنى مجلس الوزراء الجديد بالعلمين من (أرضي - 4 أدوار علوية) ويضم قاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن عقد اجتماعات الحكومة في مقرها الجديد بالعلمين يهدف إلى توجيه رسالة مهمة كما يلقي الضوء على هذه المدينة ويحولها من مدينة موسمية إلى مدينة خدمات متكاملة على مدار العام.