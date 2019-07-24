كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على تل الحارة بريف درعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون السورى، اليوم الأربعاء عن عدوان إسرائيلى على تل الحارة بريف درعا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وأكد المراسل التلفزيونى، أن أضرار العدوان الإسرائيلى اقتصرت على الماديات.

يذكر أن ثمن الرئيس السورى بشار الأسد، الدور الروسى فى محاربة الإرهاب على الأراضى السورية، مشيدا بوقوف موسكو إلى جانب دمشق أمام المحافل الدولية دفاعا عن سيادتها وقرارها المستقل.