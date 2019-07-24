الأمير جورج يحيي عيد ميلاده مرتديًا قميص المنتخب الإنكليزي

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نشر الأمير ويليام وزوجته كيت صورًا لابنهما البكر جورج في عيد ميلاده السادس، باسمًا مرتديًا قميص المنتخب الإنكليزي لكرة القدم.

"الخليج 365" من بيروت: في يوم الإثنين، بلغ الأمير البريطاني جورج عامه السادس. فنشر والداه في هذه المناسبة صورًا له مبتسمًا، مرتديًا قميص منتخب إنكلترا لكرة القدم.

فقد ظهر الأمير الصغير في صورتين التقطتهما والدته كيت، دوقة كامبريدج، ويظهر في صورتين في حدائق القصر وهو يرتدي قميص منتخب إنكلترا لكرة القدم، بينما يظهر في الصورة الثالثة في أثناء عطلة عائلية مرتديًا قميصًا أخضر وسروالًا قصيرًا أزرق وأبيض.

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يشار إلى أن الأمير جورج، الثالث في ترتيب ولاية العرش البريطاني وأكبر أبناء الأمير ويليام وزوجته كيت الثلاثة، اسمه الكامل الأمير جورج ألكسندر لويس، ويدرس في مدرسة توماس باترسي في لندن، بحسب تقرير نشرته رويترز. وقد صاحبت ولادته في 22 يوليو 2013 ضجة إعلامية.

وكان أول ظهور علني للأمير عندما كان عمره ساعات، حيث ظهر أمام وسائل الإعلام التي كانت تنتظر خارج مستشفى سانت ماري في يوم مولده، وهو مع والدته ووالده الأمير ويليام.

للأمير البريطاني شقيقان أصغر منه: الأميرة تشارلوت (4 أعوام) والأمير لويس (عام واحد).

