أف بي آي: روسيا لا تزال تحاول التدخل في الاتنخابات الأميركية

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واشنطن: حذر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الثلاثاء من أن روسيا لا تزال تهدد الانتخابات الأميركية قبل 16 شهرا من موعد انتخابات الرئاسة المقبلة.
وصرح أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي أن "الروس لا زالوا مصممين تماما على محاولة التدخل في انتخاباتنا".
ووثقت تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر محاولات واسعة من قبل الاستخبارات الروسية ومجموعة روسية مختصة بمواقع التواصل الاجتماعي هي "وكالة أبحاث الانترنت" لمساعدة دونالد ترمب والاضرار بالمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة 2016.
وأظهر التقرير الذي نشر في نيسان/ابريل أن حملة ترمب الانتخابية بذلك جهودا واسعة للتعاون مع الروس لتعزيز فرصه في الفوز.
ومن المقرر أن يدلي مولر الأربعاء بشهادته أمام الكونغرس بشأن التحقق في التدخل الروسي.
ولكن ترمب يواصل نفي تدخل الروس في الانتخابات أو أن فوزه تحقق بمساعدة خارجيه.
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