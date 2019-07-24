سنبلة” تبرز موهبتها في الغناء..وتصرح:هو عشقي منذ الطفولة ويمكن أن أصدر أغنية”-فيديو

فيديو: عبد الله آيت الشريف

أظهرت الفنانة الشابة فاطمة الزهراء الابراهيمي، موهبتها في الغناء أمام أطفال مدينة تازة، غير أنها كشفت في حديثها مع “اليوم 24” ، أنها لا تنوي احتراف هذا المجال في حين يمكن أن تصدر أغنية في يوم من الأيام.

وحلت الفنانة فاطمة الزهراء الابراهيمي، الشهيرة بلقب “سنبلة”، صباح اليوم الثلاثاء، ضيفة على أطفال تازة في افتتاح مهرجان الطفل الذي ينظم على هامش المهرجان اادولي لسينما التنوع بتازة، وحظيت بتكريم كونها واحدة من أشهر مقدمات برامج الأطفال.

وتحدثت سنبلة “اليوم 24 “، عن فكرة العودة ببرنامج قريبا، إما عن شاشة التلفزيون، أو ستلجأ إلى الويب من أجل عرضه.

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سنبلة قالت كذلك أن لديها حلم إنجاز فيلم موجه للأطفال غير أن عائق الانتاج يحول دون ذلك، موضحة أن لديها أفكار مكتوبة في هذا الصدد.

ويستمر مهرجان الطفل في تازة إلى غاية يوم السبت المقبل، بأنشطة متنوعة تشرك الطفل في الحدث الذي تستضيفه مدينته.