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رئيس البرازيل يزور السعودية والإمارات أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الأربعاء 2019/7/24 03:09 ص بتوقيت أبوظبي

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو - رويترز

قالت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، إن رئيس البلاد جايير بولسونارو يعتزم القيام بجولة خارجية رسمية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل تشمل والإمارات والصين. 

بحسب وكالة رويترز، فإن برنامج الرحلة لا يزال قيد الإعداد، وإن بولسونارو يرغب أيضا في زيارة اليابان من أجل حضور مراسم التتويج الرسمي للإمبراطور ناروهيتو في 22 أكتوبر/تشرين الأول، رغم أنه أضاف أن ذلك ربما لا يكون ممكنا.

كان بولسونارو قد أوضح في عدة مناسبات نيته زيارة الصين، أكبر شريك تجاري لبلاده، في وقت لاحق هذا العام في مسعى لإصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته خلال الحملة الانتخابية العام الماضي عندما انتقد هيمنة الصين على قطاعات اقتصادية رئيسية في البرازيل.

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