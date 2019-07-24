شكرا لقرائتكم خبر عن «1-5» في مهمة أخيرة الأسبوع القادم لإنقاذ «النووي الإيراني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل، جنيف)

أعلنت خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء) أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين التي كان يطلق عليها «5+1» قبل خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي، ستجتمع مع الإيرانيين في العاصمة النمساوية فيينا في 28 يوليو؛ لمناقشة كيفية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقالت في بيان لها إن الاجتماع سينعقد بناء على طلب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران، وسيبحث قضايا تتعلق بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بكافة جوانبها وسترأس الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلجا شميد اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

Advertisements

من جهة أخرى، زعم نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أمس أن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، معتبراً في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية لا حاجة لتشكيل تحالف، لأن مثل هذه التحالفات، بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته، يتسبب في انعدام الأمن ولن يحقق شيئا.

ودعت بريطانيا أمس الأول (الإثنين) إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في واقعة وصفتها لندن بأنها «قرصنة دولة» في الممر المائي الإستراتيجي.

وفي السياق ذاته، اعترف قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي أمس بجرائم التجسس والإرهاب التي تنفذها عبر الطائرات المسيرة لسواحل الخليج العربي، موضحاً أن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.