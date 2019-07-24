شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقتل صحفيين وترتكب 62 انتهاكاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس (الثلاثاء) المليشيا الحوثية بارتكاب 62 انتهاكاً للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام 2019.

وقال بيان صادر عن النقابة أمس، إن الإحصاءات التي رصدها فريقها تظهر استمرار حالة العداء ضد الصحافة والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وتدهور أوضاع الإعلاميين المهنية والاقتصادية والمعيشية بعد 4 سنوات من الحرب التي أثرت سلبا بشكل كبير على السلطة الرابعة والعاملين فيها، مؤكدا أن الانتهاكات بين التعذيب بـ 12 حالة بنسبة 19.4%، والاعتداءات بـ 12 حالة بنسبة 19.4%، والمحاكمات بـ 11 حالة بنسبة 17.7%، وحجب المواقع الإلكترونية بـ 10 حالات بنسبة 16.1% والاختطافات والاعتقالات بـ 8 حالات بنسبة 12.9%، ومصادرة مقتنيات الصحفيين بحالتين بنسبة 3.2%، والقتل بحالتين بنسبة 3.2%، والمنع بـ 3 حالات بنسبة 4.8% والتهديد بحالتين بنسبة 3.2%.

ورصدت نقابة الصحفيين 8 حالات إيقاف واختطاف واحتجاز وملاحقة بنسبة 12.9% من إجمالي الانتهاكات تنوعت بين الإيقاف بعدد 3 حالات بنسبة 37.5 % من احتجاز الحرية، وحالتي اعتقال بنسبة 25% وحالة اختطاف واحدة بنسبة 12.5%، وحالة ملاحقة بنسبة 12.5% وحالة احتجاز أيضا بنسبة 12.5%.

وأشارت إلى أن 16 صحفيا لا يزالون مختطفين حتى اللحظة ويعيشون ظروف اختطاف قاسية ولا إنسانية بينهم الصحفي المخفي قسريا وحيد الصوفي.