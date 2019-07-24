شكرا لقرائتكم خبر عن بالدليل الدامغ.. قطر تعترف بتمويل تفجير إرهابي بالصومال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس حصولها على تسجيل صوتي يبلغ فيه رجل الأعمال القطري وثيق الصلة بأمير قطر خليفة كايد المهندي سفير قطر لدى الصومال حسن بن حمزة الهاشم بأن قطر تقف وراء تفجير إرهابي وقع في 18 مايو الماضي، بميناء بوصاصو الصومالي، الذي تديره هيئة موانئ دبي. وقال المهندي للسفير إن إرهابيين نفذوا الاعتداء لدعم مصالح قطر من خلال حمل الإماراتيين على مغادرة الميناء الواقع شمالي الصومال. وأبلغه بأنه سيقوم بتوقيع عقد مع الصوماليين لإدارة الميناء باسم نظام الحمدين حال مغادرة الإمارات. ولم يشكك المهندي والحكومة القطرية في صحة التسجيل، لكنهما قالا إن المهندي تحدث بصفته مواطناً، وليس مسؤولاً حكومياً. وتمسك المهندي بأنه مجرد زميل دراسة للسفير الهاشم. وتؤكد الحادثة الإرهابية أن قطر تدعم وتمول تنظيم الشباب الصومالي.

أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس حصولها على تسجيل صوتي يبلغ فيه رجل الأعمال القطري وثيق الصلة بأمير قطر خليفة كايد المهندي سفير قطر لدى الصومال حسن بن حمزة الهاشم بأن قطر تقف وراء تفجير إرهابي وقع في 18 مايو الماضي، بميناء بوصاصو الصومالي، الذي تديره هيئة موانئ دبي. وقال المهندي للسفير إن إرهابيين نفذوا الاعتداء لدعم مصالح قطر من خلال حمل الإماراتيين على مغادرة الميناء الواقع شمالي الصومال. وأبلغه بأنه سيقوم بتوقيع عقد مع الصوماليين لإدارة الميناء باسم نظام الحمدين حال مغادرة الإمارات. ولم يشكك المهندي والحكومة القطرية في صحة التسجيل، لكنهما قالا إن المهندي تحدث بصفته مواطناً، وليس مسؤولاً حكومياً. وتمسك المهندي بأنه مجرد زميل دراسة للسفير الهاشم. وتؤكد الحادثة الإرهابية أن قطر تدعم وتمول تنظيم الشباب الصومالي.

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