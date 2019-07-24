محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
قرر مدير فرع التأمين الصحي بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، إيقاف ممرضتين عن العمل وإحالتهما إلى الشؤون القانونية، للتحقيق في واقعة مشاجرة نشبت بينهما وبين إحدى المترددات على عيادة العظام، قامت إحداهما على إثرها بجذب السيدة داخل غرفة الكشف والاعتداء عليها بالضرب بحذاء "شبشب"، وهو ما أظهره مقطع فيديو متداول.
وقال شهود عيان إن المشكلة بدأت عندما طرقت سيدة باب حجرة الطبيب، لتعجلها في الكشف، فخرجت الممرضة وأخبرتها أنها لن تستلم الدفاتر سوى بعد تجهيز الغرفة.
ثم عادت نفس السيدة وطرقت الباب بشدة، ودخلت في مشادة كلامية مع الممرضة واحتدت عليها، وهو ما دفع الأخيرة إلى جذبها وإدخالها إلى حجرة الكشف والاعتداء عليها بالضرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "واقعة الشبشب".. التحقيق مع ممرضة في فرع التأمين الصحي بكفر الدوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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