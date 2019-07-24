وزيرة الخارجية الكندية تهنئ الأوكرانيين على نجاح الانتخابات البرلمانية

هنأت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الأوكرانيين على نجاح الانتخابات البرلمانية التي عقدت مؤخرا، موجهة الشكر لبعثة مراقبة الانتخابات الكندية على عملهم في هذا الإطار.
وغردت وزيرة الخارجية عبر تويتر قائلة "تهنئ كندا شعب أوكرانيا على ممارسة حقوقه الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد. شكرا لويد أكسورثيوجميع مراقبي الانتخابات الكنديين الذين أيدوا الشفافية والمساءلة في العملية الديمقراطية".
وأرسلت كندا حوالي 200 مراقب إلى أوكرانيا تحت قيادة وزير الخارجية السابق لويد أكسورثي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد.
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