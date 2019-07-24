حث مكتب مفوض وزارة الشؤون الخارجية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم /الثلاثاء/، الولايات المتحدة على التوقف عن إرسال إشارات خاطئة حول أعمال العنف غير القانونية في المنطقة.
وذكر المكتب – في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه يستنكر بشدة ويعارض بحزم التصريحات الخاطئة التي أدلى بها متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هونج كونج، مشيرا إلى أنه من المعترف به على نطاق واسع أن
كونج" هو محاولة تشهير متحيزة وليس لها أساس تدفعها دوافع سياسية، لافتا إلى أن أعمال التطرف والعنف التي حدثت مؤخرا في هونج كونج قوضت بشدة أساس حكم القانون هناك وفرضت تهديدا قويا على الأمن والنظام العام وتتجاوز الخط الأحمر لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".
وأضاف المكتب أن اتهام الولايات المتحدة بما يسمى "القضاء على الحكم الذاتي لهونج
وتابع المكتب "نحث الولايات المتحدة مرة أخرى على تجنب تطبيق المعايير المزدوجة، والتوقف على الفور عن إرسال إي إشارة خاطئة حول العنف غير القانوني، والامتناع على الفور عن التدخل في شؤون هونج كونج وشؤون الصين الداخلية بشكل كامل تحت أي ذريعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "هونج كونج" تحث واشنطن على التوقف عن إرسال إشارات خاطئة حول أعمال العنف غير القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.