وزير الطاقة الفنزويلي: استعدنا الكهرباء في 6 ولايات.. وخبراء: الانقطاع قد يصبح معتادا

قال وزير الطاقة الفنزويلي فريدي بريتو، اليوم /الثلاثاء/، إنه تم استعادت التيار الكهربائي في العاصمة /كاراكاس/ وخمس ولايات أخرى على الأقل، بعد انقطاع التيار عنها.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكومة الفنزويلية أرجعت الانقطاع إلى تعرُّض السدود الكهرومائية في جنوب البلاد لهجوم إلكترومغناطيسي؛ إذ تُدار حوالي 80 في المئة من شبكة الكهرباء في فنزويلا بالطاقة الكهرومائية.



ونقلت الصحيفة تحذير خبراء الطاقة في فنزويلا من أن انقطاع التيار الكهربي واسع

Advertisements

النطاق الذي تشهده البلاد حاليًا من الممكن أن يصبح أمرًا معتادًا خلال الفترة المُقبلة، حيث ناضلت البلاد من أجل استعادة الكهرباء مجددًا بعد انقطاع هائل في التيار ترك الملايين من الشعب الفنزويلي بلا كهرباء ولا اتصال بشبكة الإنترنت.



وأعرب خبراء الطاقة الفنزويليون عن شكوكهم إزاء ادعاءات الحكومة، مُشددين على أن حالة الفساد وسوء الإدارة، التي

شهدتها كاراكاس، هي السبب وراء غرق البلاد في الظلام الحالك.



جدير بالذكر أن أكثر من 16 ولاية فنزويلية شهدت اليوم انقطاعًا شاملًا للتيار الكهربائي، كما ذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن ثلاثة من أصل خمسة خطوط مترو أنفاق في العاصمة كاراكاس توفقت عن العمل.



من جانبه، علق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - على الحادث قائلا: "على خلفية هجوم إجرامي جديد ضد هدوء الوطن الأم وسلامته، تبقى الحكومة والقوات المسلحة تحت تصرف المواطنين. سنظهر مرة أخرى إرادتنا التي لا تقهر. سننتصر!".