قال وزير الطاقة الفنزويلي فريدي بريتو، اليوم /الثلاثاء/، إنه تم استعادت التيار الكهربائي في العاصمة /كاراكاس/ وخمس ولايات أخرى على الأقل، بعد انقطاع التيار عنها.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكومة الفنزويلية أرجعت الانقطاع إلى تعرُّض السدود الكهرومائية في جنوب البلاد لهجوم إلكترومغناطيسي؛ إذ تُدار حوالي 80 في المئة من شبكة الكهرباء في فنزويلا بالطاقة الكهرومائية.
ونقلت الصحيفة تحذير خبراء الطاقة في فنزويلا من أن انقطاع التيار الكهربي واسع
شهدتها كاراكاس، هي السبب وراء غرق البلاد في الظلام الحالك.
وأعرب خبراء الطاقة الفنزويليون عن شكوكهم إزاء ادعاءات الحكومة، مُشددين على أن حالة الفساد وسوء الإدارة، التي
جدير بالذكر أن أكثر من 16 ولاية فنزويلية شهدت اليوم انقطاعًا شاملًا للتيار الكهربائي، كما ذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن ثلاثة من أصل خمسة خطوط مترو أنفاق في العاصمة كاراكاس توفقت عن العمل.
من جانبه، علق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - على الحادث قائلا: "على خلفية هجوم إجرامي جديد ضد هدوء الوطن الأم وسلامته، تبقى الحكومة والقوات المسلحة تحت تصرف المواطنين. سنظهر مرة أخرى إرادتنا التي لا تقهر. سننتصر!".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الفنزويلي: استعدنا الكهرباء في 6 ولايات.. وخبراء: الانقطاع قد يصبح معتادا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.