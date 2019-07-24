السودان: توافق بين قوى التغيير والجبهة الثورية على السيادي

نقلت وكالات الأنباء، أمس، أنه جراء التوافق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على نسب التمثيل في المجلس السيادي، وتسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر، وأوضحت المصادر أن قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية اتفقت على منح الجبهة الثورية مقعدين مقابل 3 لمكونات التغيير في المجلس السيادي، كما شمل الاتفاق تسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر، ونقلت مصادر في الطرفين أن عقبة التمثيل في مجلس السيادة تم تخطيها بأن يكون نصيب قوى الحرية والتغيير من الشخصيات التي تمثل الأقاليم السودانية، دون اعتبار لأي انتماءات سياسية.

بناء الثقة

واتفقت الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير على ضرورة أن تمضي مفاوضات قوى الحرية مع المجلس الانتقالي مع الاستمرار في معالجة قضايا السلام حتى بعد تشكيل الحكومة وتضمينها في برنامج الحكومة وعملها، على أن تخصص الحكومة الانتقالية حيزاً لإجراءات بناء الثقة.

عبدالواحد يرفض

وتتواصل الاجتماعات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في أديس أبابا لإدخال الفصائل المسلحة في العملية السياسية، حيث رفضت حركتان مسلحتان سودانيتان المشاركة في مفاوضات أديس أبابا، هما تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.

مكونات الجبهة الثورية

وأبرز الحركات المنضوية تحت «الجبهة الثورية» هما «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي و»العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، بينما تحضر المفاوضات في أديس أبابا أيضاً «الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال»، بقيادة مالك عقار.

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أهم الحركات المسلحة في السودان

حركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي

حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم

الحركة الشعبية لتحرير السودان (جناح مالك عقار)

الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح (عبدالعزيز الحلو)

حركة تحرير السودان (جناح عبدالواحد النور)