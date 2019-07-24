اعتماد مندوب دائم لسيراليون بمنظمة التعاون

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بجدة أمس، سفير جمهورية سيراليون لدى المملكة الدكتور إبراهيم جالوه الذي قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لبلاده لدى المنظمة.
وتطرق اللقاء إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية سيراليون في مختلف المجالات.
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