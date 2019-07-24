8 قتلى بينهم صحافي في مواجهات بنيجيريا

ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات التي جرت الاثنين بين متظاهرين من الأقلية الشيعية والشرطة في أبوجا إلى ثمانية قتلى بعد وفاة صحافي نيجيري أصيب بالرصاص.

وأعلنت شبكة التلفزيون «تشانيلز» حيث كان الصحافي الشاب يؤدي خدمته الوطنية في بيان أن «بريشيوس اويولابي توفى»، فيما أحالت لجنة حماية الصحافيين السلطات النيجيرية إلى التحقيق لتحديد المسؤول عن مقتل الصحافي، فيما قتل ستة متظاهرين آخرين أعضاء في حركة شيعية.