8 قتلى بينهم صحافي في مواجهات بنيجيريا

وأعلنت شبكة التلفزيون «تشانيلز» حيث كان الصحافي الشاب يؤدي خدمته الوطنية في بيان أن «بريشيوس اويولابي توفى»، فيما أحالت لجنة حماية الصحافيين السلطات النيجيرية إلى التحقيق لتحديد المسؤول عن مقتل الصحافي، فيما قتل ستة متظاهرين آخرين أعضاء في حركة شيعية.
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