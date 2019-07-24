توقف حركة الطيران بمطار معيتيقة الليبي

أعلنت إدارة مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس عن توقف الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرضه لقصف بقذائف مساء الإثنين. وقالت إدارة المطار إنه تم إنزال ركاب رحلتي الخطوط الجوية الإفريقية القاصدتين مطاري برج العرب الإسكندرية، بعد تزامن إقلاعهما مع القصف، وتوجيه رحلتي الخطوط الجوية الليبية والأجنحة الليبية القادمتين من مطار تونس قرطاج الدولي إلى مطار مصراتة الدولي، غير أن إدارة المطار لم تحدد الجهة التي قصفت المطار.



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